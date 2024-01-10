هدف ريال مدريد الرابع ضد أتليتكو مدريد - خوسيلو (السوبر الإسباني)
الأربعاء، 10 يناير 2024 - 23:42
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
ريال مدريد يسجل الهدف الرابع في الوقت القاتل من الإضافي الثاني 🔥⚽️
ريال مدريد 4 - 3 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/v9gbTp1ePG
هدف ريال مدريد الرابع ضد أتليتكو مدريد - خوسيلو (السوبر الإسباني)
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