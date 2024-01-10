هدف فولام الأول ضد ليفربول - ويليان (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 10 يناير 2024 - 22:31
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 10, 2024
Fulham take the lead at Anfield, with Willian dancing through the Liverpool defence and slotting home!#beINSPORTS #LIVFUL #LFC #FFC pic.twitter.com/2EicaXKwq2
هدف فولام الأول ضد ليفربول - ويليان (كأس الرابطة الإنجليزية)
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