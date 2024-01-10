هدف أتليتكو مدريد الثاني ضد ريال مدريد - جريزمان (السوبر الإسباني)
الأربعاء، 10 يناير 2024 - 21:49
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
أتلتيكو مدريد يعود ويسجل التعادل عن طريق غريزمان⚽️🔥
ريال مدريد 2 - 2 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/ahIGXVWmXk
هدف أتليتكو مدريد الثاني ضد ريال مدريد - جريزمان (السوبر الإسباني)
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