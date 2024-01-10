الهدف الثاني للجونة ضد البنك الأهلي - أشرف مجدي (كأس الرابطة)
الأربعاء، 10 يناير 2024 - 16:56
تسديدة بلياردو 🔥👌 أشرف مجدي يسجل الهدف الثاني للجونة في مرمى البنك الأهلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/gISibt8iry— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 10, 2024
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بتسديدة أرضية
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