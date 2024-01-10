هدف التعادل للجونة ضد البنك الأهلي - أيمن موكا (كأس الرابطة)
الأربعاء، 10 يناير 2024 - 16:54
من علامة جزاء 🔥💥 أيمن موكا يسجل هدف التعادل لنادي الجونة في مرمى البنك الأهلي#ONTime_Sports pic.twitter.com/UCshKsFbYS— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 10, 2024
- هدف فوز طلائع الجيش على زد - يسري وحيد (كأس الرابطة)
- أمير توفيق يعلن مستجدات تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي
- هدف فوز الاتحاد على فيوتشر - خالد الغندور (كأس الرابطة)
من علامة الجزاء
نرشح لكم
حوار مصطفى محمد عن تجربته الاحترافية ورفض العروض العربية هدف تعادل مصر ضد موزمبيق - محمد صلاح (أمم إفريقيا) هدف موزمبيق الأول في مصر - ويتي (أمم إفريقيا) عرض سينمائي خاص.. مشوار مصر ملوك إفريقيا في 100 ثانية ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على إنبي 2-0 (كأس الرابطة) أهداف تعادل بيراميدز وفاركو 2-2 (كأس الرابطة) أهداف فوز الجونة على البنك الأهلي 3-1 (كأس الرابطة) الهدف الثاني للجونة ضد البنك الأهلي - أشرف مجدي (كأس الرابطة)
أخر الأخبار
1 من 10 22 دقيقة | كوت ديفوار 2023