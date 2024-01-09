هدف فوز ميدلزبره ضد تشيلسي - هايدن هاكني (كأس الرابطة الإنجليزية)
الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 23:51
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 9, 2024
Hayden Hackney scores to give Middlesbrough a 1-0 lead over Chelsea!#beINSPORTS #Boro #CFC pic.twitter.com/IteV5DFBrJ
هدف فوز ميدلزبره ضد تشيلسي - هايدن هاكني (كأس الرابطة الإنجليزية)
نرشح لكم
أهداف فوز يوفنتوس على ساليرنيتانا 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ليفربول على أرسنال 2-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على هدرسفليد 5-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي) أهداف فوز ميلان على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز تشيلسي على بريستون 4-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي) أهداف فوز بورنموث على كوينز بارك رينجرز 3-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي) أهداف فوز نيوكاسل على سندرلاند 3-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي) أهداف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)