هدف المصري الأول في المقاولون - عمرو موسى - كأس الرابطة
الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 18:46
تسديدة صاروخية أرضية من عمرو موسى تكتب التقدم للمصري على حساب المقاولون العرب ⚽🟢🔥pic.twitter.com/800XKl3tvL— FilGoal (@FilGoal) January 9, 2024
هدف المصري الأول في المقاولون - عمرو موسى - كأس الرابطة
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