هدف فوز طلائع الجيش على زد - يسري وحيد (كأس الرابطة)
الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 17:14
عن طريق يسري وحيد 🔥💥 هدف فوز فريق طلائع الجيش على نادي زد بكأس رابطة الأندية المحترفة #ONTime_Sports pic.twitter.com/gfzm1TQiWi— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 9, 2024
- هدف بلدية المحلة الأول ضد سموحة - محمد أميسي (كأس الرابطة)
- أهداف فوز يوفنتوس على ساليرنيتانا 2-1 (الدوري الإيطالي)
- ملخص فوز منتخب مصر على تنزانيا 2-0 (مباراة ودية)
هدف فوز طلائع الجيش على زد - يسري وحيد (كأس الرابطة)
نرشح لكم
هدف المصري الأول في المقاولون - عمرو موسى - كأس الرابطة أمير توفيق يعلن مستجدات تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي هدف فوز الاتحاد على فيوتشر - خالد الغندور (كأس الرابطة) هدف الداخلية الأول في الإسماعيلي - تونجي أوموتوشو (كأس الرابطة) هدف بلدية المحلة الأول ضد سموحة - محمد أميسي (كأس الرابطة) هدف مصر الثاني في تنزانيا - محمد صلاح قفة: أتمنى اللعب بجوار هالاند حديث قندوسي عن أبو تريكة وصلاح والشناوي