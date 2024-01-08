أمير توفيق يعلن مستجدات تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي
الإثنين، 08 يناير 2024 - 21:43
- هدف فوز الاتحاد على فيوتشر - خالد الغندور (كأس الرابطة)
- هدف الداخلية الأول في الإسماعيلي - تونجي أوموتوشو (كأس الرابطة)
- هدف بلدية المحلة الأول ضد سموحة - محمد أميسي (كأس الرابطة)
أمير توفيق يعلن مستجدات تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي
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