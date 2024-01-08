هدف فوز الاتحاد على فيوتشر - خالد الغندور (كأس الرابطة)
الإثنين، 08 يناير 2024 - 19:00
خالد الغندور يغالط حارس فيوتشر.. ويسجل التقدم لزعيم الثغر🔥🔥 pic.twitter.com/nJDqbrkU6U— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 8, 2024
- هدف الداخلية الأول في الإسماعيلي - تونجي أوموتوشو (كأس الرابطة)
- هدف بلدية المحلة الأول ضد سموحة - محمد أميسي (كأس الرابطة)
الاتحاد السكندري يهزم مودرن فيوتشر
نرشح لكم
أمير توفيق يعلن مستجدات تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي هدف الداخلية الأول في الإسماعيلي - تونجي أوموتوشو (كأس الرابطة) هدف بلدية المحلة الأول ضد سموحة - محمد أميسي (كأس الرابطة) هدف مصر الثاني في تنزانيا - محمد صلاح قفة: أتمنى اللعب بجوار هالاند حديث قندوسي عن أبو تريكة وصلاح والشناوي أهداف تعادل المصري أمام الإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الأول ضد المصري - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري)