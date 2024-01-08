هدف فوز الاتحاد على فيوتشر - خالد الغندور (كأس الرابطة)

أمير توفيق يعلن مستجدات تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي

هدف الداخلية الأول في الإسماعيلي - تونجي أوموتوشو (كأس الرابطة)

هدف بلدية المحلة الأول ضد سموحة - محمد أميسي (كأس الرابطة)