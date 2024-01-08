هدف فوز الاتحاد على فيوتشر - خالد الغندور (كأس الرابطة)

الإثنين، 08 يناير 2024 - 19:00

1/8/2024 7:00:56 PM الاتحاد السكندري يهزم مودرن فيوتشر

الاتحاد السكندري يهزم مودرن فيوتشر

الاتحاد السكندري كأس الرابطة
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