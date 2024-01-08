هدف الداخلية الأول في الإسماعيلي - تونجي أوموتوشو (كأس الرابطة)

جووووول ⚽️ يوسف تونجي يسجل الهدف الأول للداخلية في شباك الدراويش ويفتتح أول أهداف بطولة كأس الرابطة 💥



الداخلية 1 : 0 الإسماعيلي#ONTime_Sports pic.twitter.com/am4KYQOv76