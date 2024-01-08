هدف الداخلية الأول في الإسماعيلي - تونجي أوموتوشو (كأس الرابطة)
الإثنين، 08 يناير 2024 - 16:06
جووووول ⚽️ يوسف تونجي يسجل الهدف الأول للداخلية في شباك الدراويش ويفتتح أول أهداف بطولة كأس الرابطة 💥— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 8, 2024
الداخلية 1 : 0 الإسماعيلي#ONTime_Sports pic.twitter.com/am4KYQOv76
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هدف الداخلية الأول في الإسماعيلي - تونجي أوموتوشو (كأس الرابطة)
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