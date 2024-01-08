هدف بلدية المحلة الأول ضد سموحة - محمد أميسي (كأس الرابطة)
الإثنين، 08 يناير 2024 - 15:49
جوووووووووول⚽💥.. محمد أميسي يسجل الهدف الأول من رأسية صاروخية لفريق بلدية المحلة في مرمى سموحة— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 8, 2024
(بلدية المحلة 1 - 0 سموحة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/2Ka25GKYSy
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هدف بلدية المحلة الأول ضد سموحة - محمد أميسي (كأس الرابطة)
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