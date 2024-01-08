هدف بلدية المحلة الأول ضد سموحة - محمد أميسي (كأس الرابطة)

جوووووووووول⚽💥.. محمد أميسي يسجل الهدف الأول من رأسية صاروخية لفريق بلدية المحلة في مرمى سموحة



(بلدية المحلة 1 - 0 سموحة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/2Ka25GKYSy