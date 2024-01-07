ملخص فوز منتخب مصر على تنزانيا 2-0 (مباراة ودية)
الأحد، 07 يناير 2024 - 21:08
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ملخص فوز منتخب مصر على تنزانيا 2-0 (مباراة ودية)
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