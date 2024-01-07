هدف مصر الأول في تنزانيا - تريزيجيه (مباراة ودية)
الأحد، 07 يناير 2024 - 18:49
صلاح بيقدم سحر مش تمريرة 🪄✨— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 7, 2024
جوووووووووووووول .. تريزيجيه يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام تنزانيا⚽ pic.twitter.com/qW7jPNpzrk
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هدف مصر الأول في تنزانيا - تريزيجيه (مباراة ودية)
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