هدف مصر الأول في تنزانيا - تريزيجيه (مباراة ودية)

الأحد، 07 يناير 2024 - 18:49

1/7/2024 6:49:44 PM هدف مصر الأول في تنزانيا - تريزيجيه (مباراة ودية)

هدف مصر الأول في تنزانيا - تريزيجيه (مباراة ودية)

مصر
نرشح لكم
هدف مصر الثاني في تنزانيا - محمد صلاح أحمد عيد: منتخب مصر قادر على التتويج بكأس الأمم هدف مصر الثاني ضد المغرب - عبد الرحمن خالد (بطولة شمال إفريقيا للشباب) هدف رائع لعبد الرحمن خالد لاعب مصر ضد المغرب هدفا فوز منتخب مصر على سيراليون 0/2 (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الثاني في سيراليون - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول في سيراليون - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز تونس على مصر 4-2 (بطولة شمال إفريقيا للشباب)
أخر الأخبار
منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا بثنائية ودية في تنزانيا 26 دقيقة | كوت ديفوار 2023
جوارديولا: لعبنا مباراة كنهائي ضد هدرسفيلد.. وفودين تنافسي للغاية 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوتا: سنحاول سد الفجوة في غياب صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
عاد لقيادة الأندية بعد 14 عاما.. بشكتاش يعين فيرناندو سانتوس مديرا فنيا للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل بداية معسكر منتخب مصر الأولمبي 24 ساعة ساعة | منتخب مصر
عبد المنصف: عواد ملتزم ولا ينشغل بأمور أخرى.. وثنائي الشباب يتطور ساعة | الدوري المصري
يسجل للمباراة الثالثة تواليا وتعادل مع حازم إمام.. تريزيجيه يفتتح أهداف مصر في تنزانيا ساعة | كوت ديفوار 2023
انتهت كأس الاتحاد - أرسنال (0) (2) ليفربول.. الريدز للدور الرابع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن