أهداف فوز ميلان على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 07 يناير 2024 - 16:07
ميلان يعود من ملعب إمبولي بفوز عريض وبثلاثية نظيفة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 7, 2024
الروسينيري يحصد النقطة 39 في المركز الثالث وبفارق 9 نقاط عن المتصدر إنتر
شاهد أهداف المباراة..#إمبولي_ميلان | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/dfvGggRVyV
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