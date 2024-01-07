أهداف فوز ميلان على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي)

ميلان يعود من ملعب إمبولي بفوز عريض وبثلاثية نظيفة

الروسينيري يحصد النقطة 39 في المركز الثالث وبفارق 9 نقاط عن المتصدر إنتر



شاهد أهداف المباراة..#إمبولي_ميلان | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/dfvGggRVyV