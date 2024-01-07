أهداف فوز ميلان على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 07 يناير 2024 - 16:07

1/7/2024 4:07:44 PM تراوري يسجل لأول مرة بقميص ميلان

تراوري يسجل لأول مرة بقميص ميلان

الدوري الإيطالي ميلان إمبولي
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