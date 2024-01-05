هدف برشلونة الأول ضد لاس بالماس - فيران توريس (الدوري الإسباني)
الجمعة، 05 يناير 2024 - 00:12
⚽️🔥 فيران توريس يدرك التعادل لبرشلونة#الدوري_الاسباني | #برشلونه_لاس_بالماس #LaLiga pic.twitter.com/1FyxGyQYec— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2024
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هدف برشلونة الأول ضد لاس بالماس - فيران توريس (الدوري الإسباني)
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