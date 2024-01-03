هدف فوز ريال مدريد على مايوركا - روديجير (الدوري الإسباني)
الأربعاء، 03 يناير 2024 - 22:07
⚽️🔥 روديغر يفتتح التسجيل للملكي برأسية متقنة#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد_مايوركا #LaLiga pic.twitter.com/dhBMnEwt5Q— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2024
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هدف فوز ريال مدريد على مايوركا - روديجير (الدوري الإسباني)
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