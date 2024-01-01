أهداف تعادل المصري أمام الإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)

هدف الإسماعيلي الأول ضد المصري - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري)

هدف فوز طلائع الجيش على زد 1-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز إنبي على بلدية المحلة 3-0 (الدوري المصري)

هاتريك قاعود.. أهداف فوز البنك الأهلي على المقاولون 3-1 (الدوري المصري)

هدف المقاولون الأول في البنك الأهلي - محمد سالم - (الدوري)