هدف فوز طلائع الجيش على زد 1-0 (الدوري المصري)
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 21:24
جووووووول.. هدف قاتل من موسى دياورا لاعب طلائع الجيش في شباك زد في الوقت المحتسب بدل الضائع 🔥⚽ pic.twitter.com/yIrKW1NSN6— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023
هدف فوز طلائع الجيش على زد 1-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
أهداف فوز إنبي على بلدية المحلة 3-0 (الدوري المصري) هاتريك قاعود.. أهداف فوز البنك الأهلي على المقاولون 3-1 (الدوري المصري) هدف المقاولون الأول في البنك الأهلي - محمد سالم - (الدوري) هدف فوز سموحة على طلائع الجيش - حسام حسن - (الدوري المصري) أهداف مباراة زد 3-1 الداخلية - (الدوري المصري) هدف الاتحاد السكندري الثالث ضد فاركو - خالد الغندور (الدوري المصري) هدف فاركو الأول ضد الاتحاد السكندري - سيف تيري (الدوري المصري) هدف الاتحاد السكندري الثاني ضد فاركو - بنجامين بواتنج (الدوري المصري)