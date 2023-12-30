أهداف فوز إنبي على بلدية المحلة 3-0 (الدوري المصري)
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 21:23
- ملخص فوز مانشستر سيتي على شيفيلد 2-0 (الدوري الإنجليزي)
- هدف مانشستر سيتي الثاني ضد شيفيلد - خوليان ألفاريز (الدوري الإنجليزي)
- أهداف فوز تشيلسي على لوتون تاون 3-2 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز إنبي على بلدية المحلة 3-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف فوز طلائع الجيش على زد 1-0 (الدوري المصري) هاتريك قاعود.. أهداف فوز البنك الأهلي على المقاولون 3-1 (الدوري المصري) هدف المقاولون الأول في البنك الأهلي - محمد سالم - (الدوري) هدف فوز سموحة على طلائع الجيش - حسام حسن - (الدوري المصري) أهداف مباراة زد 3-1 الداخلية - (الدوري المصري) هدف الاتحاد السكندري الثالث ضد فاركو - خالد الغندور (الدوري المصري) هدف فاركو الأول ضد الاتحاد السكندري - سيف تيري (الدوري المصري) هدف الاتحاد السكندري الثاني ضد فاركو - بنجامين بواتنج (الدوري المصري)