ملخص فوز مانشستر سيتي على شيفيلد 2-0 (الدوري الإنجليزي)

هدف فوز طلائع الجيش على زد 1-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز إنبي على بلدية المحلة 3-0 (الدوري المصري)

هدف مانشستر سيتي الثاني ضد شيفيلد - خوليان ألفاريز (الدوري الإنجليزي)

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هاتريك قاعود.. أهداف فوز البنك الأهلي على المقاولون 3-1 (الدوري المصري)

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هدف المقاولون الأول في البنك الأهلي - محمد سالم - (الدوري)