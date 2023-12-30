هدف المقاولون الأول في البنك الأهلي - محمد سالم - (الدوري)
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:52
محمد سالم سجل هدفه الثالث على التوالي والأول له في المباراة في مرمى أبو جبل ⚽💥pic.twitter.com/TiimEFwu1z— FilGoal (@FilGoal) December 30, 2023
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هدف المقاولون الأول في البنك الأهلي - محمد سالم - (الدوري)
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