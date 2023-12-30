هدف تشيلسي الأول ضد لوتون - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:41
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 30, 2023
Luton gift wrap an absolute shocking pass to Cole Palmer who slams home in the box.#beINPL #LTFC #CFC #LUTCHE pic.twitter.com/460ZzTF6ca
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هدف تشيلسي الأول ضد لوتون - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)
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