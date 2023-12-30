عبد المنصف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع مصطفى شوبير
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 11:35
مفاجأة .. محمد عبد المنصف : طلبت التعاقد مع مصطفي شوبير .. وهذا رد والده— اللعيب (@ELla3ebshow) December 29, 2023
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/oqdn1fp3ak#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/cZEeCCw4sS
- هدفا تعادل إنتر مع جنوى 1-1 (الدوري الإيطالي)
- هدف فوز فيورنتينا على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)
- أهداف فوز لاتسيو على فروزينوني 3-1 (الدوري الإيطالي)
- أهداف فوز شباب أهلي دبي 6-2 الشارقة (السوبر الإماراتي)
عبد المنصف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع مصطفى شوبير
نرشح لكم
هدفا تعادل إنتر مع جنوى 1-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز فيورنتينا على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز لاتسيو على فروزينوني 3-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز شباب أهلي دبي 6-2 الشارقة (السوبر الإماراتي) هدفا فوز الهلال على الفيحاء 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز وست هام على أرسنال 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برايتون على توتنام 4-2 (الدوري الإنجليزي) هدف وست هام الثاني ضد أرسنال - كونستانتينوس (الدوري الإنجليزي)