هدفا تعادل إنتر مع جنوى 1-1 (الدوري الإيطالي)

الإنتر المتصدر يتعثر بالتعادل مع مضيفه جنوى بنتيجة 1-1 في المباراة الأخيرة له في الكالتشيو في عام 2023



شاهد الأهداف ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#جنوى_إنتر pic.twitter.com/WZGRK1qxVF