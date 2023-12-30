هدفا تعادل إنتر مع جنوى 1-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 01:23
الإنتر المتصدر يتعثر بالتعادل مع مضيفه جنوى بنتيجة 1-1 في المباراة الأخيرة له في الكالتشيو في عام 2023— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 29, 2023
شاهد الأهداف ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#جنوى_إنتر pic.twitter.com/WZGRK1qxVF
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هدفا تعادل إنتر مع جنوى 1-1 (الدوري الإيطالي)
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