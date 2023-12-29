هدفا فوز الهلال على الفيحاء 2-0 (الدوري السعودي)
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 21:33
- إمام عاشور يوجه رسالة إلى "الشامتين"
- هدف وست هام الثاني ضد أرسنال - كونستانتينوس (الدوري الإنجليزي)
- ملخص فوز برايتون على توتنام 4-2 (الدوري الإنجليزي)
- ملخص فوز وست هام على أرسنال 2-0 (الدوري الإنجليزي)
هدفا فوز الهلال على الفيحاء 2-0 (الدوري السعودي)
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