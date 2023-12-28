إمام عاشور يوجه رسالة إلى "الشامتين"
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 22:48
"بوجه رسالة خاصة للشامتين" .. لقاء خاص مع إمام عاشور بعد الفوز بأول بطولة مع النادي الأهلي#الاستوديو_التحليلي pic.twitter.com/6MJExGwqXx— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 28, 2023
إمام عاشور يوجه رسالة إلى "الشامتين"
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