هدف الأهلي الرابع ضد مودرن فيوتشر - كريم فؤاد (السوبر المصري)
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 21:46
أنهاها الأهلي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023
كريم فؤاد يسجل الهدف الرابع#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/w2LVRLn2gi
هدف الأهلي الرابع ضد مودرن فيوتشر - كريم فؤاد (السوبر المصري)
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