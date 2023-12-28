هدف مودرن فيوتشر الثاني ضد الأهلي - محمد محمود (السوبر المصري)
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 20:50
ريمونتادا فيوتشر!— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023
تسديدة محمد محمود من بعيد تغير اتجاهها وتسكن شباك الأهلي #الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/UE9A1M3VcT
- هدف مودرن فيوتشر الأول ضد الأهلي - عمر السعيد (السوبر المصري)
- هدف الأهلي الثاني أمام مودرن فيوتشر - حسين الشحات (السوبر المصري)
- هدف الأهلي الأول أمام مودرن فيوتشر - كهربا (السوبر المصري)
هدف مودرن فيوتشر الثاني ضد الأهلي - محمد محمود (السوبر المصري)
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