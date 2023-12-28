هدف الأهلي الثاني أمام مودرن فيوتشر - حسين الشحات (السوبر المصري)
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 19:49
بعد تحرك رائع وفينش مميز 🦅🔥 حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى مودرن فيوتشر#ONTime_Sports pic.twitter.com/RBDNmny8k7— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 28, 2023
هدف الأهلي الثاني أمام مودرن فيوتشر - حسين الشحات (السوبر المصري)
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