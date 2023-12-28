هدفا تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا 1-1 (كأس السوبر المصري)

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 17:57

12/28/2023 5:57:14 PM هدفا تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا 1-1 (كأس السوبر المصري)

هدفا تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا 1-1 (كأس السوبر المصري)

سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري بيراميدز
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