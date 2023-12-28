هدف سيراميكا الأول في بيراميدز - أحمد قندوسي - (السوبر المصري)
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 16:42
بتسديدة رائعة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023
أحمد قندوسي يسجل الهدف الأول وسيراميكا يتقدم #سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/pSsKnIVptm
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هدف سيراميكا الأول في بيراميدز - أحمد قندوسي - (السوبر المصري)
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