أحمد ياسر ريان يهدر أغرب فرصة في 2023 - (السوبر المصري)

من أغرب الفرص في التاريخ!



المرمى خالٍ تماماً ولكن أحمد ياسر ريان يسدد في القائم#سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/sZhQdRiOPh