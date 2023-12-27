هدف فوز سموحة على طلائع الجيش - حسام حسن - (الدوري المصري)
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 22:15
- أهداف مباراة زد 3-1 الداخلية - (الدوري المصري)
- هدف مانشستر يونايتد الثالث ضد أستون فيلا - هويلوند (الدوري الإنجليزي)
- هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد أستون فيلا - جارناتشو (الدوري الإنجليزي)
- هدف مانشستر يونايتد الأول ضد أستون فيلا - جارناتشو (الدوري الإنجليزي)
هدف فوز سموحة على طلائع الجيش - حسام حسن - (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الثالث ضد إيفرتون - بيرناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد إيفرتون - فودين (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول في كريستال بالاس - مودريك (الدوري الإنجليزي) هدف إيفرتون الأول ضد مانشستر سيتي - جاك هاريسون (الدوري الإنجليزي) أهداف مباراة زد 3-1 الداخلية - (الدوري المصري) هدف مانشستر يونايتد الثالث ضد أستون فيلا - هويلوند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد أستون فيلا - جارناتشو (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد أستون فيلا - جارناتشو (الدوري الإنجليزي)