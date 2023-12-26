أهداف مباراة النصر 5-2 اتحاد جدة - (الدوري السعودي)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 23:06
7 أهداف مثيرة في الكلاسيكو ⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2023
📺 شاهد الأهداف بصوت المعلق "محمد حسين"⬇️#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/DVEUgnvOYr
- ملخص فوز ليفربول على بيرنلي 2-0 (الدوري الإنجليزي)
- هدف أستون فيلا الثاني ضد مانشستر يونايتد - ديندونكير (الدوري الإنجليزي)
- هدف أستون فيلا الأول ضد مانشستر يونايتد - جون ماكجين (الدوري الإنجليزي)
- هدف النصر الثاني في شباك اتحاد جدة - تاليسكا - (الدوري السعودي)
أهداف مباراة النصر 5-2 اتحاد جدة - (الدوري السعودي)
نرشح لكم
هدف النصر الثاني في شباك اتحاد جدة - تاليسكا - (الدوري السعودي) هدف النصر الأول في اتحاد جدة - رونالدو - (الدوري السعودي) هدف اتحاد جدة الأول في النصر - حمد الله (الدوري السعودي) أهداف فوز الرائد على اتحاد جدة 3-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز أهلي جدة على الحزم 4-0 (الدوري السعودي) أهداف فوز النصر على الاتفاق 3-1 (الدوري السعودي) هدف صاروخي لـ النصر في الاتفاق - أليكس تيليس (الدوري السعودي) أهداف مباراة الهلال 7-0 أبها - (الدوري السعودي)