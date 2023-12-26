هدف النصر الأول في اتحاد جدة - رونالدو - (الدوري السعودي)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 21:09
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2023
رونالدو يعادل النتيجة للنصر⚽️🔥
الاتحاد 1 × 1 النصر
#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/np9emuuUFV
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هدف النصر الأول في اتحاد جدة - رونالدو - (الدوري السعودي)
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