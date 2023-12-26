هدف اتحاد جدة الأول في النصر - حمد الله (الدوري السعودي)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 21:06
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2023
أول أهداف الكلاسيكو.. حمدالله ⚽🔥
الاتحاد 1 × 0 النصر
#دوري_روشن_السعودي #الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/l6ZwIgwpUu
هدف اتحاد جدة الأول في النصر - حمد الله (الدوري السعودي)
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