هدف نوتينجهام فورست الثاني في نيوكاسل - كريس وود (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 16:07
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 26, 2023
Chris Wood scores again on the counter-attack with a sublime finish but AGAIN credit goes to referee Chris Kavanagh for allowing play to continue!#beINPL #NFFC #NUFC pic.twitter.com/88zscqgdMj
هدف نوتينجهام فورست الثاني في نيوكاسل - كريس وود (الدوري الإنجليزي)
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