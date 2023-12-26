هدف نوتينجهام فورست الأول في نيوكاسل - كريس وود (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 16:03
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 26, 2023
This time Elanga does square it to Chris Wood and the former Magpie scores to make it 1-1.
Give credit to the referee for allowing the play to continue on the counter - but should Kieran Trippier ensured he made the foul on the half-way line?!#beINPL #NUFC #NFFC pic.twitter.com/OfiX06UlLn
هدف نوتينجهام فورست الأول في نيوكاسل - كريس وود (الدوري الإنجليزي)
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