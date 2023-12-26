هدف نيوكاسل الأول في نوتينجهام فورست - أليكساندر إيزاك (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 15:58
إيساك يعلن عن بداية الكارنافال في ملعب سانت جيمس بارك #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/ef5LYj5hFA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2023
هدف نيوكاسل الأول في نوتينجهام فورست - أليكساندر إيزاك (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف نوتينجهام فورست الثاني في نيوكاسل - كريس وود (الدوري الإنجليزي) هدف نوتينجهام فورست الأول في نيوكاسل - كريس وود (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إنتر ميلان على ليتشي 2-0 (الدوري الإيطالي) هدف أرسنال الأول أمام ليفربول - جابرييل (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز يوفنتوس على فروسينوني 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف تعادل ميلان مع ساليرنيتانا 2-2 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز لاتسيو على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز مانشستر سيتي على فلومينينسي 4-0 (كأس العالم للأندية)