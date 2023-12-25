ملخص فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة 2-0 (الدوري المصري)
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 23:22
ملخص فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة 2-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص فوز إنبي على الجونة 2-1 (الدوري المصري) هدف إنبي الأول ضد الجونة - محمد حمدي (الدوري المصري) أحمد عبد الملك يكشف حقيقة تصريحه برغبته الانضمام للأهلي أحمد عبد الملك: أدعم التعاقد مع مدير فني أجنبي للزمالك ولكن بعد شرطين هدف فوز إنبي على الإسماعيلي - محمد حامد (الدوري المصري) أهداف فوز زد على فاركو 2-1 (الدوري المصري) أهداف فوز المقاولون العرب على طلائع الجيش 2-1 (الدوري المصري) ركلة جزاء بيراميدز الضائعة أمام بلدية المحلة - عبد الله السعيد (الدوري المصري)