ركلات جزاء فيوتشر ضد بيراميدز كاملة (كأس السوبر المصري)

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 23:20

12/25/2023 11:20:31 PM ركلات جزاء فيوتشر ضد بيراميدز كاملة (كأس السوبر المصري)

ركلات جزاء فيوتشر ضد بيراميدز كاملة (كأس السوبر المصري)

بيراميدز فيوتشر
نرشح لكم
ملخص فوز إنبي على الجونة 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة 2-0 (الدوري المصري) إمام عاشور يكشف سر هدف فوز الأهلي على سيراميكا هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا - جاستيس أرثر (السوبر المصري) أخطر فرصة مهدرة من الأهلي ضد سيراميكا (السوبر المصري) فرصة في العارضة من سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي (السوبر المصري) فرصة خطيرة تضيع للأهلي أمام سيراميكا - (السوبر المصري) إصابة محمد الشناوي في مباراة الأهلي وسيراميكا (السوبر المصري)
أخر الأخبار
سبورت: الكشف عن قرار ليفاندوفسكي بعد لجوء برشلونة إلى السعودية لبيعه ساعة | الكرة الأوروبية
وافق على العرض.. ماركا: ريال مدريد يجهز عقود توقيع مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
عرابي: هذه حقيقة عودة عمر كمال إلى مصر للتوقيع مع الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
87 شهيدا.. الاتحاد الفلسطيني يوثق ضحايا الرياضة على يد الاحتلال الإسرائيلي 2 ساعة | الوطن العربي
خالد بيبو: جمهور الأهلي يجعلنا نشعر بالأمان 2 ساعة | الكرة المصرية
بسام: كنا نستحق الفوز على الأهلي.. وقرارات الحكم تؤثر على اللاعبين 3 ساعة | الكرة المصرية
إمام عاشور: شعرت أنني قادر على التنفس وقت الهدف ولذلك ركضت بالكرة 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: إمام ذهب لجانب الملعب وقت الهدف لأسباب فنية.. ولذلك لم يشارك كهربا ضد سيراميكا 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي