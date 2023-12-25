إمام عاشور يكشف سر هدف فوز الأهلي على سيراميكا
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 22:24
- هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا - جاستيس أرثر (السوبر المصري)
- أخطر فرصة مهدرة من الأهلي ضد سيراميكا (السوبر المصري)
- فرصة في العارضة من سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي (السوبر المصري)
إمام عاشور يكشف سر هدف فوز الأهلي على سيراميكا
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