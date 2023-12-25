هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا - جاستيس أرثر (السوبر المصري)

سجلها في مرمى فريقه!



بعد مجهود فردي رائع من النجم إمام عاشور.. جاستيس يضع الكرة في شباكه بالخطأ#الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/ObHNV0bfzs