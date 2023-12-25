هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا - جاستيس أرثر (السوبر المصري)
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 21:05
سجلها في مرمى فريقه!— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023
بعد مجهود فردي رائع من النجم إمام عاشور.. جاستيس يضع الكرة في شباكه بالخطأ#الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/ObHNV0bfzs
- أخطر فرصة مهدرة من الأهلي ضد سيراميكا (السوبر المصري)
- فرصة في العارضة من سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي (السوبر المصري)
- إصابة محمد الشناوي في مباراة الأهلي وسيراميكا (السوبر المصري)
هدف عكسي بعد انطلاقة إمام عاشور
نرشح لكم
إمام عاشور يكشف سر هدف فوز الأهلي على سيراميكا أخطر فرصة مهدرة من الأهلي ضد سيراميكا (السوبر المصري) فرصة في العارضة من سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي (السوبر المصري) فرصة خطيرة تضيع للأهلي أمام سيراميكا - (السوبر المصري) إصابة محمد الشناوي في مباراة الأهلي وسيراميكا (السوبر المصري) فرصة خطيرة تضيع من الأهلي أمام سيراميكا - كريم فؤاد (السوبر المصري) مراوغة الحارس محمد بسام لإمام عاشور في مباراة الأهلي وسيراميكا (السوبر المصري) جنش يتألق ضد بيراميدز في ركلات الترجيح ويقود فيوتشر لنهائي كأس السوبر المصري