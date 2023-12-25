أخطر فرصة مهدرة من الأهلي ضد سيراميكا (السوبر المصري)
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 20:35
أخطر فرص المباراة للأهلي واعتراضات من لاعبي سيراميكا #الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/093csgYhqG— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023
- فرصة في العارضة من سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي (السوبر المصري)
- فرصة خطيرة تضيع للأهلي أمام سيراميكا - (السوبر المصري)
- إصابة محمد الشناوي في مباراة الأهلي وسيراميكا (السوبر المصري)
أخطر فرصة مهدرة من الأهلي ضد سيراميكا (السوبر المصري)
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