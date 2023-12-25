إصابة محمد الشناوي في مباراة الأهلي وسيراميكا (السوبر المصري)

إمام عاشور يكشف سر هدف فوز الأهلي على سيراميكا

هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا - جاستيس أرثر (السوبر المصري)

أخطر فرصة مهدرة من الأهلي ضد سيراميكا (السوبر المصري)

فرصة في العارضة من سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي (السوبر المصري)