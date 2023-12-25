مراوغة الحارس محمد بسام لإمام عاشور في مباراة الأهلي وسيراميكا (السوبر المصري)
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 19:19
الحارس محمد بسام يراوغ إمام عاشور#الأهلي_سيراميكا_كليوباترا#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/T8oAX1mAJn— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023
لعبة خطيرة من الحارس في نصف نهائي السوبر
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