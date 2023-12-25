مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر باتصال هاتفي

مكالمة من مورينيو!

اتصال من المدرب البرتغالي الكبير يقاطع المؤتمر الصحفي لـ فورموسينيو مدرب فيوتشر

#فيوتشر_بيراميدز

#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/VnJVZZZFia