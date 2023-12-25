مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر باتصال هاتفي
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 18:13
مكالمة من مورينيو!— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023
اتصال من المدرب البرتغالي الكبير يقاطع المؤتمر الصحفي لـ فورموسينيو مدرب فيوتشر
#فيوتشر_بيراميدز
#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/VnJVZZZFia
العلاقة بين مورينيو وفورموسينيو لا تزال ممتدة
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