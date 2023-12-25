هدف إنبي الأول ضد الجونة - محمد حمدي (الدوري المصري)
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 16:28
جووووووول💥⚽.. محمد حمدي يسجل الهدف الأول لفريق إنبي بعد خطأ حارس مرمى فريق الجونة— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2023
(الجونة 0 - 1 إنبي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/TeynCA2KQ5
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خطأ كارثي من أحمد مسعود
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