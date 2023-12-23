أهداف فوز الرائد على اتحاد جدة 3-1 (الدوري السعودي)
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 22:22
- هدف فوز لافيينا على المنصورة 1-0 (كأس مصر)
- هدفا فوز الترسانة على غزل المحلة 2-0 (كأس مصر)
- أهداف فوز بتروجت على إيسترن كومباني 6-0 (كأس مصر)
أهداف فوز الرائد على اتحاد جدة 3-1 (الدوري السعودي)
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